"Pes artık!" Milyoner anne küçük kızına estetik işlem yaptırdı, o anları paylaştı... Milyoner iş insanı Roxy Jazenko'nun 11 yaşındaki kızı Pixie Curtis'e kirpik lifting ve kirpik renklendirme işlemleri yaptırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması eleştirileri beraberinde getirdi.

Avustralyalı milyoner iş insanı Roxy Jacenko, hayatıyla sosyal medyanın gözde isimlerinden.

11 yaşındaki kızı Pixie Curtis'in de Instagram hesabını yöneten Anne Jacenko, bir skandala imza attı.

Jacenko, kızı Curtis'e kirpik liftingi ve renklendirme işlemlerine izin verdiğini duyurdu.

İşlem esnasında kayıt alan Jacenko, takipçileri ile paylaştı.

Güzellik salonunda uzanan minik kızın kirpiklerine estetik işlem yapılıyordu.

Jacenko, küçük kızına bu işlemi yaptırması için izin verme sebebini kızının kızıl saçlarının kirpiklerinin gözükmesine engel olduğu şeklinde açıklasa da eleştiri oklarından kaçamadı.

Takipçileri eleştirdi

Milyoner kadının kızının estetik işlemi yaptırırken çekilen fotoğraflarını yayınladığı paylaşım, kısa sürede tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları “Gerçekten mi? Bunun için çok genç",“Sırada ne var? Botoks ve dudak dolgusu?", “Vay canına. Ne kadar üzücü." yorumlarını yaptı.