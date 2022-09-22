PETA Hayvan Hakları Örgütü: Et yiyen erkelerin seks yapması yasaklansın

Erkeklerin et yiyerek gezegene ciddi oranda zararlar verdiğini belirten PETA Hayvan Hakları Örgütü, 'et yiyen erkeklerin seks yapması yasaklansın' çağrısında bulundu

Hayvan hakları kuruluşu olarak bilinen ve sergiledikleri marjinal eylemlerle gündemden düşmeyen PETA’dan yine ilginç bir çıkış geldi.

Et yiyen erkeklere yönelik açıklama yapan PETA, bu tür erkeklerin gezegene ciddi oradan zarar verdiğini ileri sürdü.

Daha önce yaptıkları çıplak eylemlerle de gündeme gele örgüt, et yemenin toksik erkekliğin bir parçası olduğunu belirterek ve et yiyen erkeklerin seks yapmasının yasaklanması istendi.

“Zehirli erkekliğin bir sonucu”

Açıklamada, “Sosis ve şinitzel gibi gıdalar tüketmek ‘zehirli erkekliğin’ bir sonucudur ve dünyamızı öldürmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Kadınlara, ‘seks grevi’ çağrısı

Plos One dergisinde yer alan, erkeklerin ağırlıklı olarak daha yüksek et tüketimi nedeniyle kadınlara göre yüzde 41 daha fazla sera gazı emisyonundan sorumlu olduğunu tespit eden araştırmaya atıfta bulunan örgüt, kadınları dünyayı kurtarmak için seks grevine gitmeye çağırdı.

“Erkekler için yüzde 41 oranında yüksek bir et vergisi uygun olacaktır”

Yapılan açıklamada, “Artık toksik erkekliğin iklime de zarar verdiğine dair bilimsel kanıtlar var. Bu nedenle erkekler için yüzde 41 oranında yüksek bir et vergisi uygun olacaktır. Et yiyen tüm erkekler için seks veya üreme yasağı da bu bağlamda önemli olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

PETA Almanya'da, “İklim krizini çözmek istiyorsanız et tüketimini azaltmalısınız ve erkeklik et üzerine inşa edildiği sürece bu olmayacak.” ifadeleri de yer aldı.