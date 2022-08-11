Pınar Altuğ bikinisiyle salındı! Fiziği kocasını mest etti...'Direnemiyorum'

Fiziğiyle yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ'un bikinili fotoğrafı haber olunca kocası sessiz kalamadı. İşte Yağmur Atacan'ın o paylaşımı...

1994 yılında Türkiye güzeli seçilen Pınar Altuğ, bir dönemin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın'da Tamer Karadağlı ile başrolü paylaştı.

Dizideki 'Meltem' karakteriyle hafızalarımızda yer edinen başarılı oyuncu, televizyon dünyasının en beğenilen isimleri arasında yer aldı.

Çeşitli projelerde de yer alan Altuğ, aldığı ödüllerle kariyerinde yüksek adımlarla ilerledi.

Başrolünü Oktay Kaynarca ile paylaştığı İlk Aşkım dizisinde rol alan güzel oyuncu, gönlünü rol arkadaşı Yağmur Atacan'a kaptırdı.

Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, 2008 tarihinde oldukça ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin mutlu giden evliliklerinden 1 yıl sonra 'Su' adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Şimdilerde deniz ve güneşin keyfini çıkaran Pınar Altuğ ise son olarak bikinili haliyle görüntülendi.

47 yaşındaki Pınar Altuğ için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

"Daha fazla direnemiyorum"

Pınar Altuğ, bu tarz yorumlardan yapılan bir haberi eşi Yağmur Atacan'a gösterdi.

30 yaşındaki Atacan da karısının bikinili halini paylaşarak yaş farkını ti'ye aldı.

Atacan, sosyal medya paylaşımında, "Her sene 'Yıllara meydan okuyor.' Hangi yıllar len bu yıllar, daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım." ifadelerini kullandı.