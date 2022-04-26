Pınar Altuğ 'Bir tane yetmez' dedi, mini etekli karelerini peş peşe paylaştı! Sosyal medyaya yıkıldı...

Sosyal medya hesabından paylaştığı her kare ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ, ailesiyle gezmeye çıktı ve mini etekli karelerini peş peşe hayranlarının beğenisine sundu.

2 Eylül 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Altuğ, 1994 yılında Miss Turkey seçildi ve 1997 senesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'ne girdi.

1995 yılında televizyon hayatına başlayan ve sunuculuk yapan Altuğ, 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki isimli programa başladı.

Bu programa başladıktan sonra mankenliğe veda eden Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde yer aldı.

Adını Çocuklar Duymasın dizisinde yer alarak duyuran ve Meltem'e hayat veren Altuğ, 2000 yılında Umut Elçioğlu ile evlendi ancak boşanması oldukça olaylı oldu.

Bu boşanmanın ardından 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar, 27 Ocak 2009 yılında Su adını verdiği kızını dünyaya getirdi.

Eşi ve kızıyla oldukça mutlu olan Pınar Altuğ, güzelliği ve giyim tarzı ile sosyal medyanın en fazla konuşulan isimlerden birisi oldu.

Son olarak ailesiyle gezmeye çıkan ve mini etekli karelerini paylaşan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Pınar Altuğ'dan peş peşe pozlar

Pınar Altuğ, mini şort ve etek giyip ailesiyle çektirmiş olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına, "Aile her şeydir" notunu ekleyen Altuğ'un yazlık fotoğraflarına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerden, "Genç kız gibisiniz" , "Giderek gençleşiyorsunuz" "Taş bu kadın taş" gibi iltifatlar yağdı.

Her haliyle beğenilen Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde de amuda kalktığı bir fotoğafı paylaşmış ve fiziğiyle sosyal medyayı yıkmıştı.