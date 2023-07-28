Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın o pozu sosyal medyayı salladı! 'Sizi tekrar bir arada görmek güzel' Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı bir ödül töreninde bir araya geldi. İkilinin birlikte verdikleri pozlar sosyal medyada gündem oldu. İşte o kareler..

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakteri ile hafızalarda yer edinen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı bir ödül töreninde bir araya geldi.

Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı ile birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Altuğ'un o paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Türk dizi tarihinin en sevilen yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın'ın hayranları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaşımı altına yüzlerce yorum yaptı.

Pınar Altuğ'un takipçileri "Ah çocukluğum", "Ekranlarda gördüğümüzde hala bizi gülümseten Haluk ve Meltem sizi seviyoruz" ve "Sizi tekrar bir arada görmek güzel" şeklinde yorumlarda yaptılar.

İşte Pınar Altuğ'un yaptığı o paylaşımlar..