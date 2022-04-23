Pınar Altuğ vücudunu saran daracık tulumuyla amuda kalktı, fiziğiyle hayran bıraktı! 'Aman Haluk görmesin'

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak akıllara kazınan Pınar Altuğ, Instagram'dan spor yaptığı anları paylaştı. Vücudunu saran tulumuyla amuda kalkan Altuğ, fit vücuduyla takipçilerinden tam not aldı.

1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü kazandı ancak buradaki eğitimini yarıda bıraktı.

1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapan Pınar Altuğ, daha sonra mankenliğe veda edip oyunculuğa adım attı.

Kurt Kapanı, Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde rol alan Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle akıllara kazındı.

2008 yılında kendisinden 9 yaş küçük Yağmur Atacan ile nikah masasına oturan Altuğ'un bu evliliğinden Su adını verdikleri bir kızı bulunuyor.

Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu ve sunucu, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel isim, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Amuda kalktığı anları paylaştı

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, son paylaşımıyla yıllara meydan okuduğunu gözler önüne serdi.

Yoga kampında vücudunu saran tulumuyla amuda kalkan Pınar Altuğ, fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.

Altuğ'un, ''Kız arkadaşlar çok kıymetlidir. Hele onlarla anılar eklemek daha da kıymetli.'' notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Takipçileri, 47 yaşındaki ünlü oyuncuya, ''Şaka gibi bu şekilde fit ve genç kalabilmek. Helal olsun'', ''Harikasınız her zaman olduğu gibi'', ''Aman Haluk görmesin'' yorumlarında bulundu.