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    • Pınar Deniz arabasında sere serpe uzandı, bomba yorumlar geldi! 'Altında kıyafet yok mu? Sadece çorap giymiş'

    Pınar Deniz arabasında sere serpe uzandı, bomba yorumlar geldi! 'Altında kıyafet yok mu? Sadece çorap giymiş'

    Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteri ile son zamanların en popüler ismi olan Pınar Deniz, dün yaptığı paylaşımlarla görenin aklını başından almayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 15:29
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    Pınar Deniz arabasında sere serpe uzandı, bomba yorumlar geldi! 'Altında kıyafet yok mu? Sadece çorap giymiş'

    Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, ilk olarak sosyal medya üzerinden dikkati çekti.

    Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı dizinin popülerliği sosyal medyanın ardından reytinglere taşındı.

    Pınar Deniz hırslı ve güzel bir avukat olan Ceylin'e hayat veren Pınar Deniz, Yargı sayesinde ününe ün katmayı başardı ve oldukça farklı bir ivme yakaladı.

    4 Kasım 1993 yılında dünyaya gelen ve aslen Arap kökenli olan oyuncu, Aşk 101 dizisi ve peşine gelen Yargı ile yeni nesil oyuncular arasında yıldızı parlayanlardan oldu.

    Sil Baştan, Beyaz Yalan, Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar, Menajerimi Ara ve Kırmızı Oda gibi projelerde yer alan Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

    Son olarak dün arabasında paylaştığı cesur karesi ile akılları baştan alan Pınar Deniz için birçok yorum geldi.

    Pınar Deniz sosyal medyada şov yaptı

    28 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, Instagram'dan siyah beyaz fotoğrafını paylaştı.

    Deniz'in o pozu yaklaşık 117 bin beğeni alırken takipçileri, "Altında kıyafet yok mu?", "Avukat hanım bu ne" gibi yorumlar yaptı.

    Beğeni rekoru kıran fotoğraflarda Pınar Deniz'in kusursuz fiziği hayranlarının dikkatini çekti.

    Pınar Deniz arabasında sere serpe uzandı, bomba yorumlar geldi! Altında kıyafet yok mu? Sadece çorap giymiş #1

    Geçtiğimiz mart ayında da sütyensiz pozunu 2,7 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşan oyuncu, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Pınar Deniz arabasında sere serpe uzandı, bomba yorumlar geldi! Altında kıyafet yok mu? Sadece çorap giymiş #2

    Pınar Deniz arabasında sere serpe uzandı, bomba yorumlar geldi! Altında kıyafet yok mu? Sadece çorap giymiş #3

    Pınar Deniz arabasında sere serpe uzandı, bomba yorumlar geldi! Altında kıyafet yok mu? Sadece çorap giymiş #4


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