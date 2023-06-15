Pınar Deniz'e Kaan Yıldırım'dan ayak masajı! Şezlonga boylu boyunca uzandı... Sosyal medyanın diline düştü Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Bodrum'da güneşin keyfini çıkaran ikili, gazetecilere yakalandı. Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'e ayak masajı yaptığı anlar ise olay oldu.

Hadise ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım, şu sıralar gönlünü Ğınar Deniz'e kaptırdı.

Pınar Deniz ile yeni bir aşka yelken açan yakışıklı oyuncu, sık sık aşkını da dile getirmeyi ihaml etmiyor.

Pınar Deniz ise sevgilisi Kaan Yıldırım gibi aşkını dile getiriyor ve sosyal medya hesabından yeni kareler paylaşıyor.

Şimdilerde Bodrum'da baş başa tatilde olan aşıklardan gelen son kareler de sosyal medyada gündem oldu.

Kaan'dan Pınar'a ayak masajı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre ikili, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Sevgililer önce güneşlendi, sonra denize girdi.Sık sık da öpüşüp koklaşan ikili birbirini sarıp sarmaladı.

En ilgi çeken an ise Kaan Yıldırım’ın Pınar Deniz’in ayaklarına masaj yapması oldu.