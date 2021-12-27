Pınar Deniz'in komşusu bakın kim çıktı! 'Her şeyi duyuyorum' uyarısı geldi

Pınar Deniz'in komşusu bakın kim çıktı! 'Her şeyi duyuyorum' uyarısı geldi

Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle kariyerinin zirvesine oturan Pınar Deniz, ünlü sunucu Nursel Engin ile komşu çıktı. Engin, Pınar Deniz hakkındaki itirafıyla dinleyenleri şaşırttı.

Şimdilerde Gelinim Mutfakta programını sunan oyuncu ve sunucu Nursel Ergin, 2. sayfa'nın konuğu oldu.

Ekranların uzun soluklu isimlerinden olan Ergin, yaptığı açıklamalarla dinleyenleri şoke etti.

Nursel Ergin, Yargı dizisindeki performansıyla gündemde olan Pınar Deniz hakkında bir itirafta bulundu.

PINAR DENİZ'İN KOMŞUSU ÇIKTI

Pınar Deniz ile komşu olduğunu söyleyen Ergin, "Her şeyi duyuyorum" diyerek oyuncunun kapısını bile dinlediğini söyledi.

Ergin'in, “Pınar yan komşum. Kafayı duvara yaslayıp konuşmalarını dinlediğim oldu. Evin içindeki sesler duyuluyor” açıklaması, izleyicileri şaşırttı.