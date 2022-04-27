Pınar Deniz ve Zehra Güneş'in pozu sosyal medyayı yıktı! Gören yorum yağdırdı...

Genç voleybolcu Zehra Güneş ve Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı. İki güzelin ortalığı kasıp kavuran pozu için, çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken genç voleybolcu Zehra Güneş, Vakıfbank'ta forma giyiyor.

Güzelliği ve performansı ile Korelileri büyüleyen ve sosyal medya üzerinde bir milyondan fazla takipçiye ulaşan Güneş, her karesinde beğeni rekorları kırıyor.

Yargı dizisinde Ceylin'a hayat veren ve oyunculuğu ile parmak ısırtan Pınar Deniz ile bir araya gelen Zehra, bu anları Instagram'ın hikaye kısmından yayınladı.

İki güzel ismin son zamanlarda yükselen yıldızları, yayınladıkları karelerin kısa süre içerisinde yayılmasına neden oldu.

Zehra Güneş'e ayrı Pınar Deniz'e ayrı yorum yapan hayranlar, bu iki güzelin sık sık bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Pınar Deniz ve Zehra Güneş'i birbirine benzetmeden geçemedi.

"Ana sayfam şenlendi"

Yargı'nın hırslı ve güzel avukatı Ceylin'e hayat veren Pınar Deniz, son zamanların popüler voleybolcularından Zehra Güneş ile bir araya geldi.

Güneş, Pınar Deniz ile verdiği pozu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Zehra Güneş'in hikayesini kendi hikayesine ekleyen Pınar Deniz, ikili fotoğraf çekilirken 1,97 boyundaki Güneş'in eğildiğini yazdı ve kamera arkasını paylaştı.

Bu kareye yorum yapanlar ise "Ana sayfam şenlendi" , "Aman aman bu ne güzellik" , "En sevdiğim ikili buluşmuş" dedi.

Zehra Güneş'in Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor. Başarılı oyuncu paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.