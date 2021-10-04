Pis Yedili'nin Furkan'ı yeni imajı ile dikkat çekti! Eski halini unutun

Bir döneme damga vuran Pis Yedili dizisinde Furkan karakterine hayat veren Sezer Arıçay, yıllar içinde bambaşka biri oldu. Tarzını yenileyen oyuncu, yakışıklılığı ile adından söz ettirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ayşegül Aldinç, Eda Ece, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili, bir döneme damga vurdu.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile reyting rekorları kıran dizi, yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor.

Günümüzde eski bölümleri izlenen dizinin oyuncularından olan Sezer Arıçay, Furkan karakteri ile karşımıza çıktı.

Pis Yedili'ye karşı düşman olan ve kötü bir rolde oynayan Arıçay, yıllar içinde tarzını değiştirdi.

PİS YEDİLİ'NİN FURKAN'I İMAJ YENİLEDİ

Pis Yedili'nin Furkan'ı Sezer Arıçay, uzun zamandır yeni bir projede yer almadı.

29 yaşındaki oyuncu, Pis Yedili sayesinde oldukça geniş bir kitleye hitap etmişti.

Çeşitli tiyatro oyunlarında sahne alan Arıçay'ın ne zaman ekranlara döneceği bilinmiyor ancak yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.