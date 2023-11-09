Polatgil hiç kalır! Neslim Güngen'in parayla boğulduğu anlar: "İç çamaşırında bile dolar var" Dilan Polat'ın ardından sosyal medya fenomenleri mercek altına alınmaya başlandı. Bu isimlerden olan Neslim Güngen'in paylaşımları, şikayet edildi.

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ensonhaber.com

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks yaşamı sosyal medyadan dikkari çekiyordu...

Dilan Polat, yaşadığı hayatı sık sık sosyal medyadan paylaşarak, takipçilerini hayrete düşürdü.

Tüm bu mal varlığının vergi kaçırma ve kara para aklamaya borçlu olduğu ortaya çıkan Dilan ve eşi Engin Polat, şu sıralar cezaevinde.

Dilan Polat vakasından sonra gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Bu isimlerden birisi olan Neslim Güngen, paylaşımlarıyla herkesi şaşırtıyor.

Lüks hayatını göz önüne sergileyen Güngen'in nasıl bu kadar zengin olduğunun ise araştırılması talep ediliyor.

Suç duyurusunda bulunacağını söyledi

Geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat dosyasıyla yakından ilgilenen Avukat Feyza Altun'un tepki gösterdiği Güngen, Instagram hesabından bir dizi açıklamalarda bulundu.

Instagram'da 6.5 milyon takipçisi bulunan Güngen, açıklamalarına "Bazı yorumlar ve DM'ler haddini fazlasıyla aşıyor. Bunların ekran görüntülerini alacağım, avukatıma atacağım ve suç duyurusunda bulunacağım" diyerek başladı.

"Helalinden kazanıyoruz"

"Allah'ıma şükürler olsun, bu zamana kadar ne ben ne de eşim elimizi hiç kirletmedik. Helalinden kazanıyoruz. Kredimizi çekiyoruz, borçlarımızı ödüyoruz. Birisi bir yanlış yaptı diye herkes aynı yanlışı yapacakmış algısı yaratmayın." dedi.

Açıklamaları sonrası bir takipçisinin "sıra size de gelecek" mesajı sonrası Güngen, "Benim içimden geçsinler, benim bir yanlışım yok. Allah'ımıza şükürler olsun ki. Bugüne kadar çok şükür kara para aklamadım. Nasıl aklanır onu da bilmem." ifadelerini kullandı.

Dilan Polat hakkında konuştu

Dilan Polat hakkında da konuşan Güngen, "Dilan da normal şartlarda çok güzel para kazanır... Arkada başka bir şeyler var. Belki birilerinin oyununa geldiler bilmiyorum. Benim Dilan'a faydamdan başka hiçbir şekilde zararım dokunmadı." diye konuştu.