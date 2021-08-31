Polisiye film serisi Çember geri dönüyor! İlk fragman geldi

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği ''Çember'' adlı film serisi, yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana geliyor. Serinin ilk filmi olan ''Yolun Sonundaki Kız'' 5 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin hikayesini ve maceralarını anlatan, polisiye film serisi olan Çember'in başrollerinde başarılı oyuncular Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor.

Yapımını Ans Productıons&Evrensel Films'in, yapımcılığını ise Evren Oğuz'un üstlendiği film serisinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün efsanevi baş komiseri Barış, yeni ekibi Zeynep ve Hakan'la birlikte gizemli cinayetleri araştırıyor.

Ekip, her filmde farklı ve karmaşık dosyaları aydınlatmak için yine İstanbul sokaklarında iz peşinde koşacak.

Polisiye film serisi 'Çember' başlıyor VİDEO

ÇEMBER: YOLUN SONUNDAKİ KIZ KONUSU

Çember'in ilk filmi olan 'Yolun Sonundaki Kız'ın konusu ise şöyle:

Aydos ormanında, sırtından 2 el ateş edilerek öldürülen genç bir erkek cesedi bulunur. Cesedin üzerinden kimlik çıkmaz fakat yakınında Ecrin Ayçiçek adında genç bir kıza ait kimlik bulunur.

Eldeki tek delil bu kimlik kartıdır. Ekip, olayı aydınlatabilmek için Ecrin'in peşine düşer fakat genç kızın evine geldiklerinde onları büyük bir sürpriz beklemektedir.

Kimliği meçhul ceset ile Ecrin arasında acaba nasıl bir ilişki vardır? Barış, Hakan ve Zeynep soruşturmayı derinleştirdikçe, hiç de beklemedikleri bilgilerle karşılaşırlar.

Çember 'Yolun Sonundaki Kız', 5 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...