Popstar Mehtap’ın eski halinden eser yok! Mehtap Yılmaz’ın değişimi sosyal medyayı kasıp kavurdu Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, estetik ameliyatlarıyla bambaşka biri oldu. Konuşmalarıyla sık sık gündeme gelen Mehtap Yılmaz, Amsterdam'da soyulduğunu anlattığı bir video yayınladı. Popstar Mehtap'ın son halini gören gözlerine inanamadı. Bambaşka biri olmuş...

2003 yılında televizyon ekranlarında büyük ses uyandıran Popstar yarışma programı, şimdilerde yarışmacılarıyla gündeme geliyor. Popstar Alaturka yarışmasının jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy gibi isimler yer alıyordu. Popstar Alaturka yarışmasıyla hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, yarışmaya katıldığı sene şampiyon olmuştu. O dönemden itibaren sık sık konuşmalarıyla gündeme gelen Mehtap Yılmaz sosyal medya hesabından takipçilerine içini döktü. Amsterdam’da soyulduğunu anlatan Mehtap Yılmaz’ın estetik operasyonları sonrası son halini gören gözlerine inanamadı. Büyük bir değişim gösteren Mehtap Yılmaz, artık bambaşka biri olmuş. İşte Popstar Mehtap’ın son hali… Değişimiyle şoke etti Popstar Alaturka yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. Birçok estetik operasyonu geçiren ünlü isim sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ünlü isim bambaşka biri haline geldi. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ilgi odağı haline geldi.