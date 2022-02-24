Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba yakışıklı bir delikanlı oldu! Son hali ağızları açık bıraktı

Poyraz Karayel'in İsa'sı Emirhan Akbaba yakışıklı bir delikanlı oldu! Son hali ağızları açık bıraktı

Poyraz Karayel dizisinde İsa karakterine hayat veren Emirhan Akbaba, performansı ile göz doldurmuştu. Oyunculuğa küçük yaşta adım atan Akbaba, artık büyüdü ve yakışıklı bir delikanlı oldu.

2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Poyraz Karayel, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Başrollerinde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Poyraz Karayel dizisi, bir hayli geniş oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun dizide başlayan aşkı kısa süre içerisinde gerçeğe dönüşmüş ve dizinin reytingleri iyice artmıştı.

Dizide çocuk oyuncu olarak yer alan ve İsa karakterine hayat veren Emirhan Akbaba, herkesin sevgisini kazanan isimlerden birisi oldu.

Küçük yaşına rağmen başarılı oyunculuğuyla alkış toplayan Emirhan Akbaba, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

POYRAZ KARAYEL'İN İSA'SI KOCAMAN OLDU

3 Eylül 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emirhan Akbaba, oyunculuğa 2010 yılında rol aldığı ''Şen Yuva' adlı dizi ile başladı.

Dizide sergilediği performansı çok beğenilen Akbaba, daha sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki, Küçük Sırlar, Türk Malı, Yahşi Cazibe, Muhteşem Yüzyıl, Akasya Durağı, Suskunlar ve Poyraz Karayel ve James Potter ve Kılıcın Varisi gibi birçok projede yer aldı.

21 yaşındaki Emirhan Akbaba, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle gündeme geldi. Geçen zaman içerisinde kocaman olan Akbaba, değişimiyle dizinin hayranlarını şaşırttı.

Instagram'da 27 bin takipçisi olan Akbaba'nın son haline "Maşallah", "Yakışıklı erkek", "Bi insanın gülüşü hiç mi değişmez" tarzında yorumlar geldi.

YÖNETMENLİK YAPIYOR

Suskunlar dizisinde hayat verdiği Sarı Bilal karakteriyle de akıllara kazınan genç oyuncu Emirhan Akbaba, şimdilerde kendi filmlerini çekiyor.

Yönetmenlik yapan Akbaba, "James Potter ve Kılıcın Varisi" adlı filmini çekti. J.K. Rowling'ın yazdığı Harry Potter'dan uyarlanan filmde Denizhan Akbaba, Mert Ali Dayı ve Görkem Kasal yer aldı.