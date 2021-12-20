Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ataberk Mutlu'yu tanımak imkansız! Son hali ağızları açık bıraktı

Efsane dizi Poyraz Karayel'de Sinan karakterine hayat veren Ataberk Mutlu, oyunculuğu ile göz doldurmuştu. Küçük yaşlarda ekranla tanışan Mutlu, 6 yıl içerisinde bambaşka biri oldu.

Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin başrolünü paylaştığı Poyraz Karayel, Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu.

Oyuncu kadrosu bir hayli geniş ve birbirinden ünlü isimlerle dolu olan dizi, konusuyla beğeni topladı.

Terzioğlu ve Kaleli'nin dizide başlayan aşkı kısa süre içerisinde gerçeğe dönüştü ve dizi gittikçe reytinglerini artırdı.

Dizide çocuk oyuncu olarak yer alan ve Sinan karakterine hayat veren Ataberk Mutlu, herkesin sevgisini kazanan isimlerden birisi oldu.

O dönem Altın Kelebek'te ödül alan ve konuşması ile herkesi ağlatan Mutlu, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

ATABERK MUTLU YILLAR İÇİNDE KOCAMAN OLDU

Şimdilerde 16 yaşında olan Ataberk Mutlu, 4 buçuk yaşında bir ajansa kaydoldu ve ilk deneyimi olan Danino Süt reklamı yaşadı.

42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü aldığı esnada yaptığı konuşma ile herkesi etkileyen Mutlu, Poyraz Karayel ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Geçen zaman içerisinde kocaman olan ve değişen Mutlu, dizinin hayranlarını şaşırttı.

Mutlu'nun son halini görenler, "Ne kadar değişmiş, büyümüş.." şeklinde yorumlar yaptı.