Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinisiyle beğeni topladı! 'Bu kadar güzellik fazla'

Poyraz Karayel'in Songül'ü Ece Özdikici bikinisiyle beğeni topladı! 'Bu kadar güzellik fazla'

Oyuncu Ece Özdikici sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafları ile adından söz ettirdi..

Poyraz Karayel isimli dizide canlandırdığı Songül karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Ece Özdikici tatil pozları ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazandı.Tatilin keyfini çıkaran Ece Özdikici tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Instagram'da 176 bin takipçisi bulunan Ece Özdikici sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.sürekli paylaşım yapan ünlü oyuncu takipçileri ile etkileşim içinde olmayı seviyor.İşte Ece Özdikici'nin gündem olan bikinili pozları..