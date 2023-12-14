Poyraz Karayel’in yıldız ismi evlenme teklif etti! Bakın gelin kim... Poyraz Karayel’in Taş Kafa’sı Cem Cücenoğlu sevgilisine evlilik teklif etti. Tebrik mesajları yağmur oldu yağdı…

ensonhaber.com

'Poyraz Karayel', 'Ustura Kemal', 'Her Yerde Sen' ve 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Cem Cücenoğlu geçtiğimiz yıllarda zayıflamak için olduğu mide ameliyatından sonra adeta başka biri olmuştu.

Olduğu ameliyat ile birlikte 60 kilo veren Cücenoğlu bambaşka bir görünüme kavuştu. 2013 yılının Haziran ayında Zeynep Eylül Üçer ile evlenmiş ancak 2019 yılının Nisan ayında yollarını ayırmıştı.

Ünlü oyuncu, mezzo-soprano olan Asude Karayavuz ile birliktelik yaşıyordu. Cücenoğlu sevgilisi Karayavu’a dün akşam evlenme teklifi etti.

Cücenoğlu, teklifin ardından müstakbel eşiyle romantik pozunu, nazar boncuğu emojisi ile birlikte ‘Evet dedi’ yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Tebrikler yağmur misali…

Sosyal medya hesaplarından mutluluklarını paylaşan çifte tebrik mesajları yağdı. Emel Çölgeçen, Celil Nalçakan, Orçun Sünear ve Binnur Şerbetçioğlu gibi birçok ünlü isim, Cem Cücenoğlu-Asude Karayavuz çiftini tebrik mesajları gönderdi.