Prenses Diana'ya benzetilen Burcu Biricik'in güzellik sırları! Bakın cildine ne yapıyormuş!

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkati çeken Burcu Biricik, Prenses Diana'ya benzetiliyor. Kusursuz cildiyle beğenilen oyuncun güzellik sırları ortaya çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabında uyarlanan Camdaki Kız, yeni bölümüyle bu akşam seyirciyle buluşacak.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, Perşembe günlerinin en çok izlenen dizisi oldu.

Reyting rekorları kıran dizide Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, güzelliği ve tarzıyla Prenses Diana'ya benzetildi.

Dizinin ilk başladığı dönem Kraliyet'i anlattığına dair iddialar gündeme geldi ancak bu iddialar netlik kazanmadı.

Mavi gözleri ve kusursuz cildiyle dikkati çeken Biricik'in ise güzellik sırları araştırılmaya başlandı.

Oyuncunun cildine hangi ürünleri kullandığını merak eden vatandaşlar, bu konuyu mercek altına aldı.

BURCU BİRİCİK'İN GÜZELLİK SIRLARI

Burcu Biricik verdiği röportajlarda günlük rutinini ve güzellik sıralarını açıkladı.

Günlük ritüelleri olduğunu belirten Biricik, akşam yatmadan önce cildini makyajdan arındırıp tonik ile temizliğini söyledi. Gece ve göz altı kremlerini aksatmadan sürdüğünü belirtti.

Oyuncu, "Ağlama sahnelerim çok olduğu için göz altı bakımına özellikle dikkat ediyorum. Ellerime ve ayaklarıma yoğun nemlendirici krem sürdükten sonra uykuya geçiyorum." dedi.

Biricik ayrıca, "Saçlarıma ananas maskesi uyguluyorum. Vücuduma haftanın iki günü susam ve hindistan cevizi yağı sürüyorum.

Spor sonrası buhar banyosu yapıyorum. Sonrasında da peeling ve nem maskesi uyguluyorum" diyerek cümlelerini sonlandırdı.