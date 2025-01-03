Prenses Perfinya'nın son halini gören dilini ısırdı! Litvanyalı güzellikten cesur pozlar...

Yağmur Dinç
2000'li yıllarda yayınlanan bir çocuk dizisi olan Prenses Perfinya, 28 bölüm sürdü.
Prenses Perfinya karakteri, Alara Bozbey tarafından canlandırılıyordu. 1986'da Litvanya'da doğan oyuncunun asıl adı Aliona idi.
Ancak oyuncu Türk vatandaşlığı alarak ismini Alara olarak değiştirdi.
Prenses Perfinya dizisinde dünyada tükenmekte olan hayal gücü kaynağını çoğaltmak için Galaksus gezegeninden gelen Prenses Perfinya'nın maceraları anlatılıyordu.
Diziyi anımsayanlar, prensesin şimdiki halini araştırmaya başladı.
İşte Prenses Perfinya'yı canlandıran Alara Bozbey'in son hali...