Psikolog Esra Ezmeci tesettüre girdi, gören şaştı kaldı! "Çok yakışmış" Ünlü Psikolog Esra Ezmeci, bu yıl Kadir Gecesi’ni Ayasofya Cami’nde geçirdi. Başını örten ünlü psikoloğun tesettürlü pozları eleştirilerin hedefi oldu.

FOX TV’de sunduğu Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programıyla ününe ün katan Klinik Psikolog Esra Ezmeci, paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor.

Çoğunlukla cinsel ilişki üzerine tavsiyelerde bulunan Esra Ezmeci, yazdığı kitaplarla da başarıyı yakaladı.

Sosyal medya hesabından soru-cevap yapan Esra Ezmeci, verdiği yanıtlarla sık sık gündeme geliyordu. Bu kez başını kapattı.

Tesettürlü hali olay oldu

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, geçtiğimiz Kadir Gecesi'nde Ayasofya Cami'ne gitti. O Pozlar bir kez daha gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyayı ikiye bölün bu pozlara ağır eleştiriler geldi. Üzerinden aylar geçmesine rağmen ünlü psikoloğun görünen saçlarına ve ojeli tırnaklarına yorum gelmeye devam ediyor.