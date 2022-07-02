Psikolog Esra Ezmeci'ye bomba soru! 'Karım babama yöneliyor' dedi ve...

Sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevaplayan Esra Ezmeci, öyle bir soruyu yanıtladı ki...

Televizyon ekranlarında muhabir ve sunucu olarak yer alan Fulya Öztürk, Fox TV'de 'Fulya ile Umudun Olsun' programıyla gündüz kuşağının sunuculuğunu üstlendi.

Fulya Öztürk, geçtiğimiz günlerde programı bırakıp haberciliğe yöneleceğini söyledi.

Öztürk'tün ayrılmasının ardından yerine kimin geçeceği merak konusu oldu.

Bir dönem Fulya ile Umudun Olsun programında da yer alan psikolog Esra Ezmeci, FOX TV’de "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" adıyla programı sunacak.

Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye başladı.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları paylaştı.

Çizmeci, dün akşam yaptığı soru-cevapta takipçisinin akıllara durgunluk veren sorusuna yanıt verdi.

Era Çizmeci, akipçisinin "Karım babama ilgi duyuyor, ne yapmalıyım çaresizim" sorusunu şöyle yanıtladı: