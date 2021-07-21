Haberler

Medya Haberleri

PSV-Galatasaray maçı TV8'de! TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir?

PSV-Galatasaray maçı TV8'de! TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek. Peki Tv8 canlı yayın nasıl izlenir, ayarları nasıl yapılır? TV8 Türksat frekans bilgileri...