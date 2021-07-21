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    PSV-Galatasaray maçı TV8'de! TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir?

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile mücadele edecek. Peki Tv8 canlı yayın nasıl izlenir, ayarları nasıl yapılır? TV8 Türksat frekans bilgileri...
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 21.07.2021 - 17:42
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    PSV-Galatasaray maçı TV8'de! TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir?

    Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi serüveni, bu akşam başlıyor.

    Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Bu kapsamda, TV8 Türksat frekans bilgileri hakkında araştırmalar hız kazandı  Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen Galatasaray taraftarları, TV8 frekans bilgileri ile birlikte canlı izle seçeneğini araştırıyor.

    Futbol severlerin büyük bir heyecanla araştırdığı TV8 canlı yayın nasıl izlenir? sorusu yanıt buldu. Peki TV8 canlı yayın nasıl izlenir, ayarları nasıl yapılır? TV8 Türksat frekans bilgileri....

    TV8 TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI

    • Uydu: Türksat 4A
    • Frekans: 12346 MHz
    • Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
    • Sembol Oranı: 9600 Ksym/s
    • FEC: 3/4
    • Kapsama: TR
    • VideoPid: 2900
    • AudioPid: 3000
    • Şifre: Şifresiz

    PSV-Galatasaray maçı TV8 de! TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir? #1

    TV8 HD TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI

    • Uydu: Türksat 4A
    • Frekans: 12356 MHz
    • Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
    • Sembol Oranı: 7100 Ksym/s FEC: 2/3
    • Kapsama: TR
    • VideoPid: 4300
    • AudioPid: 4400
    • Şifre: Şifresiz

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