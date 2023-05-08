Pulsar'ın küçük Çağlar'ı daha 8 yaşındaydı... Ayberk Koçar büyüdü, delikanlı oldu! Gören hayran kalıyor Bir dönem Star TV ekranlarına damga vuran Pulsar diziside Çağlar karakteriyle izleyicileri büyüleyen çocuk oyuncu Ayberk Koçar, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Şimdilerde 23 yaşında olan ünlü oyuncuyu gören gözlerini alamıyor.

2008 yılında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Pulsar dizisi o dönem büyük bir ilgiyle izleniyordu. Toplam 17 bölümden oluşan dizinin çocuk yıldızı Çağlar karakterini, henüz 8 yaşındaki Ayberk Koçar canlandırıyordu. 2000 yılında dünyaya gelen Ayberk Koçar, oyunculuğa 4 yaşında başlamıştı. İlk olarak 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisinde rol almıştı. Başrollerinde Sanem Çelik, Nejat İşler, Halit Ergenç, Barış Falay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aliye dizisinde Ayberk Koçar, Arda karakterine hayat veriyordu. Sonrasında Pulsar dizisiyle izleyici karşısına çıkan çocuk oyuncu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Henüz 4 yaşındayken oyunculuk kariyerine başlayan Ayberk Koçar, şimdilerde 23 yaşında.... Şimdilerde koskocaman delikanlı! Pulsar, Hayde Bre, Aliye, Karınca Yuvası, Son Osmanlı Yandım Ali gibi projelerde yer alan Ayberk Koçar’ın son halini gören hayran kalıyor. Ünlü oyuncu en son 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Benim Hala Umudum Var adlı dizide rol almıştı. Uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.