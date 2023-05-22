Rabia Soytürk iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Bu güzellik şaka mıdır?" Şimdilerde Veda Mektubu dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Rabia Soytürk, sette kamera karşısına geçti. Verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Rabia Soytürk, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi.

Her pazartesi Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisinde Aslı karakterini canlandıran Rabia Soytürk, büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.

Bennu Yıldırımlar, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar ve Emre Kıvılcım gibi isimlerle başrolü paylaşan Rabia Soytürk, oyunculuğuyla kendine hayran bırakıyor.

1999 yılında dünyaya gelen 24 yaşındaki Rabia Soytürk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

3,1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor, takipçilerini sevindiriyor.

Cesur pozlarına beğeni yağmuru!

Çekim arasında karavanının önünde pozlar veren Rabia Soytürk, pozlarını peş peşe sıraladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

26 Ocak 1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji’nde hemşirelik bölümünü bitirdi.

Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk olarak 2018 yılında yayınlanan Şahsiyet dizisi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Benim Adım Melek, Alparslan Büyük Selçuklu, Duy Beni gibi dizilerde rol alan Rabia Soytürk, şimdilerde Veda Mektubu dizisinde yer alıyor.

24 yaşındaki ünlü oyuncu sık sık iddialı paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Güzelliğiyle takipçilerini büyülüyor.