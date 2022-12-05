Duy Beni dizisi ile büyük bir üne kavuşan Rabia Soytürk, güzelliği ile bir kez daha hayran bıraktı. Soytürk, Instagram hesabından paylaştığı sütyenli pozu ile görenin aklını başından aldı.

11 Mart 1996 yılında dünyaya gelen Rabia Soytürk, Sağlık Koleji Hemşirelik Bölümü'nden mezun oldu. Soytürk bölümünün aksine, oyunculuk alanında eğitim almaya başladı.

Oyuncu olmayı kafasına koyan güzel isim, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk ve tiyatro üzerine eğitim aldı.

İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakalayan güzel ve başarılı oyuncu, Benim Adım Melek dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Rabia Soytürk'ün Benim Adım Melek dizisinden sonra yer aldığı en güçlü projelerden birisi ise Alparslan: Büyük Selçuklu oldu.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Karaca Hatun'a hayat veren Soytürk, asıl ününü Duy Beni dizisi sayesinde yakaladı.

Duy Beni'de Ekim'e hayat veren Rabia Soytürk, ekranların yeni gözdesi oldu ve sosyal medya üzerinden rekor üzerine rekor kırdı.

Cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Soytürk, son olarak sütyenli bir paylaşımını hayranlarının beğenisine sundu.

Rabia Soytürk şov yaptı

Genç ve başarılı oyuncu Rabia Soytürk'ün fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.Güzelliği ile büyüleyen oyuncu için, sosyal medyada rekor kırıldı.

Bazı hayranları saçlarını beğenmezken, çoğunluk ise doğal güzelliğine vurgu yaptı. Soytürk, yapılan estetik yorumlarını da geçtiğimiz günlerde yalanlamıştı.

Sefo işe görüntülenmişti

Aşk yaşadıkları konuşulan rap’çi Sefo ile genç Oyuncu Rabia Soytürk ilk kez birlikte görüntülendi. İki ünlü isim, Emirgan’daki bir mekanda baş başa yemek yedi. İkili çıkışta aynı araca bindi. Kameraların görüntü alması karşısında şaşıran Soytürk, olayın ardından açıklama yaptı ve sadece arkadaş olduklarını söyledi.