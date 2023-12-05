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Rabia Soytürk minileri giydi, bir bakanı bir daha baktırdı! "Yürüyen afet"

Rabia Soytürk minileri giydi, bir bakanı bir daha baktırdı! "Yürüyen afet" Geçtiğimiz sezona damga vuran Duy Beni dizisiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Rabia Soytürk, iddialı pozlarına yenisini ekledi. Genç oyuncu, mini deri eteğiyle verdiği pozları peş peşe sıraladı, görenlerin aklı çıktı.