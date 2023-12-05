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Geçtiğimiz yıl final yapan Duy Beni dizisiyle adını milyonlara duyuran Rabia Soytürk, son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
En son Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, başarılı performansıyla adeta göz dolduruyor.
24 yaşındaki ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Son pozu ise görenlerin nefesini kesti.
Mini etekli pozlarını sıraladı
Güzel oyuncu, mini deri eteğiyle verdiği cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
Soytürk, cesur pozlarındaki kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Pozlar kısa sürede beğeni rekoru kırdı.