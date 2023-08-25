Haberler



Medya



Rabia Soytürk şekilden şekle girdi! Cesur pozları sosyal medyayı yıktı geçti "Ekran çatladı" Abone Olun

Rabia Soytürk şekilden şekle girdi! Cesur pozları sosyal medyayı yıktı geçti "Ekran çatladı" Duy Beni dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, geçtiğimiz gün ekranlara veda etti. Genç oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şekilden şekle girdiği kareleri yayınlayan Soytürk'ün iddialı pozları takipçilerinin beğenisini kazandı.

ensonhaber.com 24 yaşındaki yetenekli oyuncu Rabia Soytürk, Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl final yapan "Duy Beni" dizisindeki performansıyla büyük takdir kazanan Soytürk, son olarak Kanal D’nin ilgiyle izlenen Veda Mektubu dizisiyle karşımıza çıktı. Dizide Aslı karakterine hayat veren Rabia Soytürk, geçtiğimiz Pazartesi günü dizinin final yapmasıyla ekranlara veda etti. Şimdilerde popülerliğini sosyal medya paylaşımlarıyla koruyor... Cesaretini konuşturdu Güzelliğiyle tüm ilgiyi üzerine toplayan Rabia Soytürk, bir kez daha cesaretini konuşturdu. Güzel oyuncu büstiyeriyle kamera karşısına geçti. Verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun pozları ilgi odağı olurken, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

Google News

Abone Ol