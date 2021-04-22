Ragıp Savaş kimdir? Müge Anlı'nın konuğu oyuncu Ragıp Savaş'ın biyografisi..

Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Peki Ragıp Savaş kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan oyuncu Ragıp Savaş kimdir seyircilerin merak konusu oldu.

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu, birçok tiyatro ve dizide yer almıştır.

Eşi Fadime Sezer ile birlikte Müge Anlı'nın canlı yayınına konuk olan Ragıp Savaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklara dağıtılması için tablet bağışında bulundu.

Peki Ragıp Savaş kimdir, kaç yaşında, nereli gibi bilgiler araştırılıyor.

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Ragıp Savaş, 24 Ekim 1966 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. 1986 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 1990 yılında yüksek dereceyle bitirerek mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda profesyonel sanat yaşamına başladı ve genç yaşta bu tiyatronun kurucularından biri oldu. 1998-2002 yılları arasında Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni olan Müşfik Kenter'in yardımcılığını yaptı, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda birçok tiyatro oyunu ve müzikalde rol aldı.

Ragıp Savaş'ın ilk oyunu 1990 yılında Aziz Nesin'in yazdığı Ahmet Gülhan'ın yönettiği “Demokrasi Gemisi”dir. Aynı sezon Nazım Hikmet'in yazıp Kenan Işık'ın yönettiği “İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?” adlı oyunda başrol alarak Petrof'u oynamış ve oyun Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde 5 ödüle birden layık görülmüştür.

2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmenliği'ne vekaleten atanan Ragıp Savaş, halen bu görevini sürdürmektedir.

Kameralar karşısına ise ilk kez 1992 yılında yayınlanan Eda Hanım adlı dizi ile geçen Ragıp Savaş, Ya Sonra, Neredesin Firuze?, Mükemmel Çift, Kurtlar Vadisi Pusu, Yangın Ayşe, Türkan, Çınar Ağacı gibi yapımlarda rol almıştır.

Ragıp Savaş, 25 Eylül 2005 tarihinde Fadime Sezer ile evlenmiş ve bu evlilikten Nil adında bir kızı vardır.

ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Dündar karakterine hayat vermiştir.. Ragıp Savaş, 1.79 metre boyunda, 84 kilo ve Akrep burcudur.