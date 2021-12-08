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    Ramak kalmıştı! O Ses Almanya'yı inleten Zeynep Avcı, çeyrek finali geçemedi

    O Ses Almanya yarışmasına "Yalan" ve "Kıyamam" şarkısıyla damga vuran Zeynep Avcı, hayallerine veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:04
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    Ramak kalmıştı! O Ses Almanya'yı inleten Zeynep Avcı, çeyrek finali geçemedi

    O Ses yarışmasının Almanya versiyonu olan “The Voice of Germany” adlı ses yarışma programına katılan ve seslendirdiği Türkçe şarkılar ile beğeni toplayan Zeynep Avcı, çeyrek finale kadar gelmeyi başardı.

    Zeynep Avcı, yarışmanın çeyrek finali için Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını seçti.

    Bir jüri üyesi ise Avcı'ya jest yaparak gelişini Türkçe duyurdu. Jüri üyesi "Şimdi birlikte Zeynep'i dinleyeceğiz" dedi.

    Zeynep Avcı'nın çeyrek final performansı VİDEO

    ÜST TURA GEÇEMEDİ

    Sonuçlar bu kez Avcı’yı bir üst tura çıkarmaya yetmedi. Zeynep Avcı The Voice of Germany'de yarı finali 0.2% ile kaçırdı.

    Muhteşem performansına rağmen elenen Avcı, ayakta alkışlandı.

    Ramak kalmıştı! O Ses Almanya yı inleten Zeynep Avcı, çeyrek finali geçemedi #1

    Ramak kalmıştı! O Ses Almanya yı inleten Zeynep Avcı, çeyrek finali geçemedi #2

    Ramak kalmıştı! O Ses Almanya yı inleten Zeynep Avcı, çeyrek finali geçemedi #3

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