Ramazan dumur olacak! Gönül Dağı'nın Asuman'ı bir değişmiş pir değişmiş: "Neymiş ne olmuş" Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncu Hazal Çağlar, eski kareleri ile sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar, oyunculuğu ile beğeni topluyor.

27 yaşındaki genç yıldız, Gönül Dağı dizisindeki Asuman karakteri sayesinde kısa süre içerisinde herkesin ilgisini çekti.

Bu ilgiyi doğru kullanan ve sosyal medyadan da aktif olan oyuncunun eski kareleri gündeme geldi.

Yıllar içerisinde tarzını değiştiren Hazal Çağlar'ın hayranları, karelere yorum yapmadan da geçemedi.

İşte bir zamanlar Hazal!

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya bu defa eski kareleri ile damga vurdu.

Çağlar'ın bir dönem Facebook üzerinden paylaştığı kareler, değişimini de gözler önüne serdi.