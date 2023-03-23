Ramazan özel yayınları! 23 Mart Perşembe televizyonda neler var? İşte yayın akışları...

Televizyon dünyası da Ramazan içeriklerine başladı.

23 Mart Perşembe günü yayın akışında birbirinden farklı diziler, filmler, yarışmaların yanı sıra Ramazan özel programları yer alıyor.

Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 

Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 23 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı...

23 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Aldatmak

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

02:00 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

17:00 Kapımdaki Dedektif

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

22:15 Ego

01:00 Yasak Elma

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:20 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

20:00 Al Sancak

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular