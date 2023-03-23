Ramazan özel yayınları! 23 Mart Perşembe televizyonda neler var? İşte yayın akışları... Televizyon ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra Ramazan özel programları da yer alıyor. Peki, bugün TV'de neler var? Kanalları zaplayanlar için 23 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışları!

Televizyon dünyası da Ramazan içeriklerine başladı. 23 Mart Perşembe günü yayın akışında birbirinden farklı diziler, filmler, yarışmaların yanı sıra Ramazan özel programları yer alıyor. Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 23 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı... 23 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Aldatmak 00:20 Bir Küçük Gün Işığı 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Camdaki Kız 02:00 Kuzey Güney 03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Ana Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yüz Yıllık Mucize 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi Fox TV yayın akışı 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 13:45 En Hamarat Benim 17:00 Kapımdaki Dedektif 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema) 22:15 Ego 01:00 Yasak Elma 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:20 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Seksenler 15:40 1 Çorba 15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:10 Ramazan Sevinci 20:00 Al Sancak 23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:25 Show Ana Haber 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular