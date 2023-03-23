Ramazan özel yayınları! 23 Mart Perşembe televizyonda neler var? İşte yayın akışları...

Televizyon dünyası da Ramazan içeriklerine başladı.
23 Mart Perşembe günü yayın akışında birbirinden farklı diziler, filmler, yarışmaların yanı sıra Ramazan özel programları yer alıyor.
Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
Peki, bugün televizyonda hangi dizi ve filmler var? İşte 23 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı...
23 Mart 2023 Perşembe TV yayın akışı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Aldatmak
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
02:00 Kuzey Güney
03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
Fox TV yayın akışı
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
17:00 Kapımdaki Dedektif
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)
22:15 Ego
01:00 Yasak Elma
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:20 1 Çorba
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:10 Ramazan Sevinci
20:00 Al Sancak
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular