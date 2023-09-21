Rambo'nun yıldızı Sylvester Stallone 77'lik oldu, gören tanıyamadı! "Rambo Dede" Rambo filmiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone, şimdilerde 77 yaşında.

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Amerikan aksiyon ve drama film serisi Rambo, popülerliğini koruyor.

Vietnam gazisi John Rambo'nun maceralarını anlatan serinin yönetmenliğini ve başrolünü Sylvester Stallone üstleniyor.

Vietnam gazisinden serseriye dönüşen "John Rambo" rolünü ilk kez 1982'de oynayan Sylvester Stallone yıllar içinde bu rolü 4 kez daha canlandırdı.

Ünlü isim, karaktere son olarak 2019 yapımı Rambo: Son Kan'da (Rambo: Last Blood) hayat verdi.

Sylverter Stallone'nun son halini merak edenler, sosyal medya hesabındaki kareleriyle şaşkınlık yaşadı.

Yaşlandı

17 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Stallone, fitliğini koruyor.

Yıllara meydan okuyan Rambo, beyaz saçları ve sakallarıyla dikkat çekiyor.

İşte Rambo'nun yıldızı Sylvester Stallone'un şimdiki hali...