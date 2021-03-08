Rasim Öztekin'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? Usta oyuncu Rasim Öztekin'in son durumu..

Rasim Öztekin'e ne oldu, sağlık durumu nasıl? Usta oyuncu Rasim Öztekin'in son durumu..

Usta oyuncu Rasim Öztekin'den sevenlerini üzen haber geldi. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncunun son durumu merak ediliyor. İşte Rasim Öztekin'in doktorundan son dakika açıklaması..

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ardından kızı Pelin Öztekin, "Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardı. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" duyurusunu yaptı.

İlerleyen saatlerde Öztekin için aranan kan bulundu. Usta oyuncunun sevenleri sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

Son durumu ile ilgili açıklama yapan doktoru, bir kez daha kötü haber verdi..

RASİM ÖZTEKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kalp krizi geçiren usta oyuncu Rasim Öztekin'in son durumunu tedavi gördüğü Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur açıkladı.

“DURUMU CİDDİ”

Öztekin’in sağlık durumu ile ilgili hastanenin başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesine götürülmüş.

Beykoz Devlet Hastanesi’nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi.

Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeniyle tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık.

Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık.

Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır."





RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy‘un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

"Konservatuarlarım" diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk Tiyatrosu'nun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.

2016 yılında Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun simgesi olan kavuk, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi. Böylelikle Rasim Öztekin, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun 5'inci kavuklusu oldu.

Tiyatronun yanı sıra, ses getiren pek çok sinema ve dizi film projesinde de rol alan Rasim Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı yaptı. Ayrıca bir dönem Akşam (1997- 2000) ve Star (2000-2001) gazetelerinde köşe yazarlığı görevinde bulundu.

Oyuncu kalp rahatsızlığı olan bir oyuncudur ve 2009 yılında tiyatro oyununda rahatsızlanmıştır. Rahatsızlığı sonrasında da kalbine pil takılmıştır. Oyuncu o tarihten beri kalp hastalığıyla yaşamaktadır.

Ayrıca 2018 yılında kalbindeki pil için tekrar ameliyat olmuştur.