Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu ne? 'Geliyor gelmekte olan...'

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu ne? 'Geliyor gelmekte olan...'

Recep İvedik serisi hayranları için sevindiren haber geldi. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 için hazırlıklara başladı. Peki Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu belli mi? İşte ayrıntılar...

Komedyen Şahan Gökbakar'ın hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı "Recep İvedik", Türk sinemasının sevilen komedi karakterleri arasında.

2008 yılında vizyona giriş yapan "Recep İvedik", büyük gişe başarılarıyla devam eden serinin son filmi "Recep İvedik 6", 2019 yılının sonbaharında vizyona girmişti.

İzleyiciler, Recep İvedik'in devamı gelecek mi merak ediyordu.

Şahan Gökbakar, izleyicilerine müjdeli haberi verdi. Gökbakar, hem başrol oyuncusu hem senaristi olduğu filmin yazım aşamasına geçtiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Recep İvedik 7 hakkındaki detaylar da araştırma konusu oldu. Recep İvedik 7 ne zaman vizyona girecek, konusu ne olacak merak ediliyor.

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Revep İvedik 7 için henüz vizyon tarihi belli olmadı. Fikm henüz daha senaryo aşamasında.

RECEP İVEDİK 7 KONUSU NE?

Recep İvedik'in konusu henüz belli değil; ancak Şahan Gökbakar daha önce verdiği bir röportajda sıradaki maceranın Uzak Doğu'da geçmesini düşündüğünü belirtmişti.