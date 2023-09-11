Rekoru kıran isim kim? MasterChef Türkiye All Star 85. bölüm fragmanı TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye All Star'da heyecan giderek artıyor. Programın bugün ekrana gelecek olan 85. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar..

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Her bölümü büyük heyecana sahne olan MasterChef Türkiye All Star bugün akşam 85. bölümü ile ekranlara gelecek.

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan her geçen gün artarak devam ediyor.

Eski sezon yarışmacıların yarıştığı All Star sezonunda birbirinden başarılı isimler şampiyon olabilmek için bütün hünerlerini sergiliyor.

Programın dün yayınlanan 84. bölümünde bir eleme yaşandı. Eda ile Suna'nın yarıştığı eleme oyunu sonrası programa veda eden isim Suna oldu.

Suna'nın vedasının ardından yeni haftada yaşanacaklar merak edilmeye başladı.

MasterChef Türkiye All Star'ın bugün yayınlanacak bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli olacak. İşte MasterChef'te bugün yaşanacaklar..

MasterChef Türkiye All Star 85. bölüm fragmanı