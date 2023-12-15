Resmen kopyası! Dilberay’ın kızı annesine benzerliğiyle şoke etti Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Dilber Ay, 2019 yılında geçirdiği kalp krizi sonucunda aramızdan ayrılmıştı. Usta sanatçının kızıyla olan benzerliği ağızları açık bıraktı.

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Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Dilber Ay, 30 Nisan 2019'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Sanatçının etkileyici hayat hikayesi, beyazperdeye taşındı.

Memleketi Pazarcık, Kahramanmaraş'tan Düzce'ye göç eden bir ailenin kızı olan Dilber Ay, hayatı boyunca birçok zorluğa karşı mücadele etti.

Çok genç yaşta ve yaşça büyük bir adamla evlilik yapan Dilber Ay, bu birliktelikten iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

Kızı kendisinin kopyası

Dilber Ay'ın kızı Filiz, annesiyle olan benzerliğiyle gündeme geldi.

Filiz'in, annesi Dilber Ay'a olan çarpıcı benzerliği, görenleri hayrete düşürdü.

İşte Dilber Ay’ın kızı…

İkinci evliliği, genç yaşta gerçekleşen bir kaçışla başladı. 16 yaşındayken, teyzesinin oğluyla kaçarak ikinci evliliğini gerçekleştiren Dilberay, bu birliktelikten Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu.

Ünlü sanatçı, Almanya'da tanıştığı ve ilk görüşte aşık olduğu İbrahim Karakaş ile 1998 yılında üçüncü kez evlenerek hayatına devam etti.