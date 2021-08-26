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- Resmi Gazete 26 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 26 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 08:50
- Güncelleme : 26.08.2021 - 08:54
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 26 Ağustos 2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 26 Ağustos 2021 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...
26 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARI
–– İletişim Başkanlığında Açık Bulunan Başkan Yardımcılığına, Evren BAŞAR’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/431)
YÖNETMELİKLER
–– Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/41)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2021 Tarihli ve 2016/12037 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri