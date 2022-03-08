Resmi Gazete 8 Mart 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 8 Mart 2022 Salı tarihli ve 31772 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 8 Mart 2022 Salı tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 8 üniversiteye yeni fakülte kurulması, 2 üniversiteye ait yüksekokulun ve bir üniversiteye ait fakültenin kapatılması Resmi Gazete'de yayınlandı.

Nükleer Düzenleme Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Peki, 8 Mart 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

8 MART 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7381 Nükleer Düzenleme Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 95)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5258)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5259)

–– Ekli Liste ve Haritalarda Bilgileri ile Güzergâhları Yer Alan Doğal Gaz Boru Hatlarının Yapımı Amacıyla Söz Konusu Güzergâhlara İsabet Eden Taşınmazlar ile Projeler Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5260)

–– İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesinde Bulunan ve 1/10/2007 Tarihli ve 2007/12668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla İlan Edilen Yenileme Alanı Kapsamına Giren, Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5261)

–– Türkiye Varlık Fonunun Varlıklarına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5262)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/87, 88)

YÖNETMELİKLER

–– Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5263)

–– İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik

–– İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Satış Giderleri Tarifesi

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri