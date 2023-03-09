Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran güzelliğiyle mest etti! "Bu güzellik şaka mı?" Reynmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan etti. Reynmen'in sevgilisi Emire Cansu Kurtaran sosyal medya pozlarıyla beğeni topladı..

Reynmen adıyla tanınan şarkıcı ve youtuber Yusuf Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşkını ilan etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisi Emire Cansu Kurtaran'ı öptüğü bir fotoğrafı paylaşan Reynmen sosyal medyada gündeme oturdu.

Ünlü ismin sevgilisiyle fotoğrafını paylaşması sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Reynmen'in sevgilisi hakkında araştırma yapanlar kısa sürede o ismin Emire Cansu Kurtaran olduğunu ortaya çıkardılar. Emire Cansu Kurtaran'ın eski Miss Turkey finalistlerinden olduğu ortaya çıktı.

Instagram'da 56 kişiyi takip eden Reynmen sevgilisinin paylaşımınlarına yaptığı yorumlar ile dikkat çekti.

Reynmen'in paylaşımı sonrası Emire Cansu Kurtaran'ın instagram hesabında takipçi sayısında artış yaşanmaya başladı.

Güzelliği ile dikkat çeken Emire Cansu Kurtaran'ın fotoğrafları Reynmen hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaya başladı.

İşte Emire Cansu Kurtaran'ın bazı instagram paylaşımları..