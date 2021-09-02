Reyting sonuçları 1 Eylül 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 1 Eylül 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

1 Eylül Çarşamba akşamı Seneye Bu Zamanlar, MasterChef Türkiye, Sen Çal Kapımı gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 1 Eylül 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte dünün reyting sıralaması.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Eylül 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Venom: Zehirli Öfke, Kanal D'de Gökdelen, Star TV’de Bana Masal Anlatma, Show TV’de Nasipse Olur, FOX TV’de Sen Çal Kapımı ve TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 1 Eylül 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 1 Eylül 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Eylül 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM