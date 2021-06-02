Reyting sonuçları 1 Haziran 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 1 Haziran 2021 Salı: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

1 Haziran 2021 Salı akşamı Masumlar Apartmanı, EDHO, Başlat, Badem Şekeri ve Survivor gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 1 Haziran Salı reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Haziran 2021 akşamı ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Kaptan Amerika: Kış Askeri, Tv8'de Survivor, Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Star TV'de Başlat ve FOX TV'de Geniş Aile Yapıştır yapımları yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 1 Haziran 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 1 Haziran 2021 Salı reyting sonuçları...

1 HAZİRAN 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Haziran 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 CUMHURBAŞKANI OZEL YAYINI TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CUMHURBAŞKANI OZEL YAYINI TRT 1

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SURVIVOR TV8

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ESRA EROL'DA ATV

10 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR) SHOW TV