Reyting sonuçları 10 Kasım 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 10 Kasım 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

10 Kasım Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye, Sadakatsiz, Eski Köye Yeni Adet gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 10 Kasım 2021 reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

10 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Ada Masalı, FOX TV’de Eski Köye Yeni Adet ve TRT 1'de Dünya Hali, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 10 Kasım 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Kasım 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Sadakatsiz (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM