Reyting sonuçları 11 Ağustos 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 11 Ağustos 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

11 Ağustos Çarşamba akşamı Dünya Hali, MasterChef Türkiye, Düğün Dernek 2: Sünnet, Sen Çal Kapımı, Deliha 2 gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 11 Ağustos 2021 Çarşamba reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

11 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Alfa Kurt, Star TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet, Show TV’de Deliha 2, Kanal D'de Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel, FOX TV’de Sen Çal Kapımı, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Dünya Hali yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 11 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber, üçüncülüğü Sen Çal Kapımı aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı.