Reyting sonuçları 11 Ekim 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 11 Ekim 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

11 Ekim 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, MasterChef Türkiye, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 11 Ekim Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

11 Ekim Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Küçük Esnaf, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 11 Ekim 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 11 Ekim 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

11 EKİM 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Letonya – Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Yasak Elma, üçüncülüğü Kalp Yarası aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Letonya – Türkiye 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 LETONYA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 KALP YARASI ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 KALP YARASI (OZET) ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 LETONYA-TURKIYE 2022 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KALP YARASI ATV

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 ATV ANA HABER ATV