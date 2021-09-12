Reyting sonuçları 11 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 11 Eylül 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

11 Eylül Cumartesi akşamı Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 11 Eylül 2021 Cumartesi reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte reyting sonuçları..

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

11 Eylül 2021 Cumartesi akşamı ATV'de Kardeşlerim, Star TV’de Ölümsüz, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, FOX TV’de Orta Direk Şaban, Tv8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Gönül Dağı yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 11 Eylül 2021 Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 11 Eylül 2021 Perşembe reyting sonuçları…

11 EYLÜL 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.