Reyting sonuçları 11 Haziran 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 11 Haziran 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

11 Haziran Cuma akşamı Bozkır Arslanı Celaleddin, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Haziran reyting sonuçları..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

11 Haziran 2021 Cuma akşamı ATV'de Bozkır Arslanı Celaleddin, Kanal D'de Arka Sokaklar, Fox TV'de Postacı, TV8'de Kırmızı Oda, TRT 1'de Türkiye-İtalya EURO 2020 Karşılaşması, Star'da Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ve Show TV'de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 11 Haziran 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte dünün reyting sonuçları...

11 HAZİRAN 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Haziran 2021 Cuma akşamı yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-İtalya EURO 2020 Karşılaşması, ikinciliği Arka Sokaklar, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-İtalya EURO 2020 Karşılaşması, ikinci sırada Kırmızı Oda, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-ITALYA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 ARKA SOKAKLAR KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 KIRMIZI ODA TV8

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

10 POSTACI (T.S) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-ITALYA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KIRMIZI ODA TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 ARKA SOKAKLAR KANAL D

7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDIN ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV