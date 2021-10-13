Reyting sonuçları 12 Ekim 2021 Salı: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 12 Ekim 2021 Salı: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

12 Ekim Salı akşamı Kuruluş Osman, MasterChef Türkiye, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 12 Ekim 2021 reyting sıralaması...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

12 Ekim 2021 Salı akşamı ATV'de Çakallarla Dans 5, Kanal D'de Baht Oyunu, Star TV’de Ada Masalı, FOX TV’de Evlilik Hakkında Her Şey ve TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 12 Ekim 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 12 Ekim 2021 Salı reyting sonuçları…

12 EKİM 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim 2021 Salı günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Masumlar Apartmanı, ikinciliği Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı , ikinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye yer aldı. İşte reyting sonuçları

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM

20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM