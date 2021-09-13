Reyting sonuçları 12 Eylül 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 12 Eylül 2021 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

12 Eylül Pazar akşamı İkimizin Sırrı, MasterChef Türkiye, İçimizden Biri, Uzak Şehrin Masalı gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sonuçları…

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

12 Eylül 2021 Pazar akşamı ATV'de İkimizin Sırrı, Kanal D'de Çember: Sırlar Apartmanı, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de İçimizden Biri, TRT 1'de Kral Arthur Kılıç Efsanesi, Star TV'de Ekşi Elmalar ve FOX TV'de Uzak Şehrin Masalı yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 12 Eylül 2021 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Eylül 2021 Pazar reyting sonuçları...

12 EYLÜL 2021 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sıralama belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM