Reyting sonuçları 13 Mayıs 2021 Perşembe: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları 13 Mayıs 2021 Perşembe: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

13 Mayıs akşamında TV'de Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova dizileri vardı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 13 Mayıs sonuçları..

13 Mayıs 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Mayıs 2021 Perşembe akşamı ATV'de Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova dizileri vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 13 Mayıs 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte dünün reyting sonuçları...

13 MAYIS 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Mucize Doktor, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV MUCIZE DOKTOR FOX ESRA EROL'DA ATV SURVIVOR TV8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV SHOW ANA HABER SHOW TV ATV ANA HABER ATV MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM