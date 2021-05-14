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- Reyting sonuçları 13 Mayıs 2021 Perşembe: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?
Reyting sonuçları 13 Mayıs 2021 Perşembe: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?
- Haber Merkezi
- 14.05.2021 - 10:38
13 Mayıs 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.
13 Mayıs 2021 Perşembe akşamı ATV'de Akrep, Alev Alev, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova dizileri vardı.
Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.
Peki, 13 Mayıs 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte dünün reyting sonuçları...
13 MAYIS 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Mucize Doktor, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
- MUCIZE DOKTOR FOX
- ESRA EROL'DA ATV
- SURVIVOR TV8
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- ATV ANA HABER ATV
- MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
- KANAL D ANA HABER KANAL D
AB İLK 10 PROGRAM
- BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
- MUCIZE DOKTOR FOX
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- SURVIVOR TV8
- ESRA EROL'DA ATV
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX
- SARKILAR BIZI SOYLER (TKR) KANAL D
- ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX
- BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV